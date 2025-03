Na duríssima chegada ao alto de Côte de Notre-Dame-de-Sciez, classificado como de segunda categoria, mas um verdadeiro ‘muro’, o jovem francês da Bahrain Victorius acelerou nos derradeiros metros para deixar a concorrência para trás e cortar a meta isolado, com o tempo de 2:36.23 horas.

Três segundos depois de Martinez, de 21 anos, chegaram o seu compatriota Clément Champoussin (Astana) e o norte-americano Matteo Jorgenson, respetivamente segundo e terceiro no final dos 203,3 quilómetros desde Saint-Just-en-Chevalet, com João Almeida (UAE Emirates) a ser sexto, a sete segundos.

Após ter caído a meio da tirada, na subida à côte de Tréves, e ter ficado com um corte no lábio — após a chegada, foram visíveis mazelas numa mão, com o médico da equipa a avaliar-lhe o rosto -, Jonas Vingegaard perdeu 26 segundos para o vencedor e também a liderança da geral.

O dinamarquês, duas vezes campeão da Volta a França (2022 e 2023), trocou novamente de posições com Jorgenson, com o norte-americano a liderar agora com 22 segundos de vantagem sobre o seu companheiro na Visma-Lease a Bike.

Após nova jornada de condições climatéricas difíceis, o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) é terceiro, a 36 segundos, enquanto Almeida subiu a quarto, a 40.

O português de 26 anos sentiu dificuldades na ascensão à Côte de Notre-Dame-de-Sciez, mas minimizou as perdas, para manter viva a esperança de vencer a geral da prestigiada prova francesa, que, na sexta-feira, cumpre a sexta etapa, uma ligação de 209,8 quilómetros praticamente planos entre Saint-Julien-en-Saint-Alban e Berre l’Étang.

“No geral, foi um bom dia. Na subida, não tive as melhores pernas, mas penso que foi suficiente”, descreveu, dizendo sentir-se “bem”.

Ivo Oliveira (UAE Emirates) e Iúri Leitão (Caja Rural) chegaram mais de 17 minutos depois do vencedor e são, respetivamente, 110.º e 127.º na geral.