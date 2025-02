O ciclista luso de 26 anos liderou a perseguição ao duo da Bahrain Victorious, mas não conseguiu alcançar nem Buitagro, que coroou o alto de Benifato em 04:07.54 horas, nem o espanhol Pello Bilbao, segundo a nove segundos.

O espanhol da Bahrain Victorious foi o primeiro a isolar-se nos últimos 1.500 metros da contagem de primeira categoria coincidente com a meta, obrigando Almeida a perseguir. O português haveria de pagar o ‘esforço’ no momento do ataque de Buitrago, mas conseguiu, ainda assim, subir oito lugares da geral.

Apesar de ter conquistado quatro segundos de bonificação, o corredor de A-dos-Francos não destronou o checo Mathias Vacek (Lidl-Trek), estando agora a dois segundos do líder da geral.

Vacek foi apenas 13.º, a 57 segundos de Buitrago, que é o novo terceiro da geral, a cinco segundos, com Bilbao a ser quarto, a 18.

A jornada montanhosa expôs as debilidades de grande parte dos candidatos à geral, com Carlos Rodríguez (INEOS) a ser o menos ‘castigado’ — foi oitavo, a 34 segundos.

Pior estiveram os australianos Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Ben O’Connor (Jayco AlUla), que perderam 1.11 minutos para o vencedor da etapa.

Nelson Oliveira (Movistar) foi o melhor dos outros lusos na prova, no 69.º lugar, a 13.37 minutos, com Ivo Oliveira (UAE Emirates) a ser 88.º, a 17.11, e Iúri Leitão (Caja Rural) a terminar na 121.ª posição, a 21.59.

Na sexta-feira, a terceira etapa liga Algemesí a Alpuente, em 180,3 quilómetros de sobe e desce, que incluem uma contagem de primeira categoria a menos de 20 quilómetros da meta.