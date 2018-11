Os portugueses João de Macedo e Alex Botelho apuraram-se esta sexta-feira para a final na prova da Nazaré do circuito mundial de ondas gigantes, que vai ainda contar com surfistas do Brasil, Austrália, Espanha e África do Sul.

O português Alex Botelho esteve em grande destaque, ao vencer o segundo ‘heat’ com a pontuação mais alta da competição até ao momento (26,33 pontos), tendo conseguido mesmo uma onda a roçar a perfeição (9,33 pontos em 10 possíveis). Nesta competição da World Surf League (WSL) são contabilizadas as duas melhores ondas de cada surfista, com a pontuação da melhor a ser multiplicada por dois. O basco Naxto Gonzalez (26,03 pontos) e o sul-africano Grant Baker (21,60 pontos) acompanharam Alex Botelho em direção às meias-finais, enquanto o havaiano Kai Lenny (20,33 pontos), o norte-americano Nic Lamb (14 pontos) e o australiano Jamie Mitchell (2,50 pontos) foram eliminados. Na primeira bateria das meias-finais, o brasileiro Lucas Chianca ficou em primeiro lugar (25,63 pontos), seguido de perto pelo experiente surfista português João de Macedo (25,40 pontos). O australiano Russell Bierke (21,47 pontos) também se apurou, enquanto os havaianos Nathan Florence (20,76 pontos), Billy Kemper (18,23 pontos) e Ian Walsh (18 pontos) ficaram pelo caminho. A Praia do Norte, na Nazaré, recebe pela terceira vez uma prova deste circuito, que conta com mais duas etapas: Mavericks, na Califórnia, e Jaws, no Havai, estando o período de espera em curso até 31 de março de 2019. O australiano Jamie Mitchell venceu a primeira edição da competição nazarena, em dezembro de 2016, e o brasileiro Lucas Chianca a da época passada, em fevereiro último. Cada 'heat' da prova, que tem um prémio monetário de 100.000 dólares (88.213 euros, ao câmbio de hoje), opõe seis surfistas, durante 45 minutos, qualificando-se para as rondas seguintes os três primeiros, estando ainda previsto um prémio de 1.000 euros para o protagonista da onda mais desafiante.