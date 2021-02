A informação foi revelada esta manhã no site oficial do clube. João Félix, segundo os colchoneros, está em isolamento domiciliário.

"O nosso jogador João Félix foi submetido a um teste PCR que deu um resultado positivo para a covid-19", indica o emblema espanhol num curto comunicado.

"O atacante permanece isolado em sua casa em estrita conformidade com as recomendações das autoridades sanitárias e o protocolo da LaLiga", explica ainda.

O jovem atleta é o terceiro jogador a testar positivo à covid-19 no Atlético de Madrid nos últimos dias, depois de o clube já ter anunciado que o belga Yannick Carrasco e o espanhol Mario Hermoso também se encontram em isolamento após terem feito um teste com resultado positivo.

O internacional português alinhou de início no último jogo da equipa (acabaria por sair aos 60' e sem marcar qualquer golo), na visita ao terreno do Cádiz, em que o clube cimentou a liderança com uma vitória por 4-2.

Na classificação, o Atlético de Madrid conta agora com 50 pontos, em 19 jogos, contra 40 do Real Madrid e Barcelona, que disputaram 20 encontros.

A próxima partida está marcada para segunda-feira na receção ao Celta de Vigo.