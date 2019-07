Pelo segundo ano consecutivo, o líder do ranking da Soccerex 20 U21 Report 2019 é Kylian Mbappé. A estrela do Paris Saint-Germain que no ano passado se sagrou campeã do mundo, na Rússia, é avaliada em 261,6 milhões de euros. O número impressiona sobretudo quando o colocamos ao lado do segundo classificado, o extremo inglês do Borussia Dortmund, Jadon Sancho, avaliado em 120,3 milhões de euros, ou de Matthijs De Ligt, central internacional holandês do Ajax, que fecha o pódio deste ranking com uma avaliação de 74,5 milhões de euros. Mbappé vale mais do dobro de Sancho e o triplo de De Ligt.

Mas curiosamente, não é o destacadíssimo valor do jovem francês a impressionar nos primeiros lugares deste ranking. João Félix, pérola da formação encarnada, é aqui avaliado em 71,9 milhões de euros. Um valor a 54,1 milhões de distância do valor pelo qual o internacional português foi transferido para o Atlético de Madrid.

O relatório da Soccerex encontra explicação para tal disparidade no nível atual do mercado de transferências na Europa, que é potenciado pelas receitas da UEFA Champions League, que permitem o pagamento de valores elevados e superiores aos de mercado de vários jogadores. Para além disso, o facto de se tratar da ativação de uma cláusula de rescisão, sugere que se tratou de um negócio extraordinário para os encarnados.

A propósito do relatório publicado, o Diretor de Marketing da Soccerex, David Wright, referiu: “Apesar da avaliação de João Félix parecer estranha face ao valor pago pelo Atlético de Madrid, acreditamos que esta disparidade se deve, acima de tudo, à vontade do clube investir num jovem talento, pelo que acreditamos que a nossa avaliação está mais próxima do valor real do jogador, apesar de reconhecermos que poderá atingir níveis de sucesso que venham a revelar que este negócio foi um achado”.