Depois de Renato Sanches em 2016, Félix tornou-se no segundo português a conquistar o prémio.

O avançado do Atlético de Madrid fazia parte da lista de 20 finalistas do prémio Golden Boy, atribuído anualmente pelo jornal italiano Tuttosport.

A concorrência era de peso. Entre os 19 nomes encontravam-se o do vencedor da edição de 2018, o central da Juventus Matthijs de Ligt para além de alguns dos maiores talentos emergentes do futebol mundial como Ansu Fati do FC Barcelona, Jadon Sancho dos alemães do Borussia Dortmund, dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo do Real Madrid e Kai Havertz do Bayer Leverkusen.

De acordo com o desportivo italiano, 25 em 40 jurados votaram em João Félix para o primeiro lugar.

O jogador já reagiu ao prémio."Obrigado ao Tuttosport pelo Golden Boy Award 2019, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético de Madrid ganha este prémio e estou feliz. Agradeço também ao Benfica, em particular ao técnico Bruno Lage por tudo o que fez por mim e pela minha família, que está sempre perto de mim. Um abraço", referiu num vídeo.