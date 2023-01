“Vou trazer a minha alegria, o meu futebol. Quero que as pessoas gostem de ver o Chelsea jogar. Quero ter bola e jogar com alegria. Desde pequeno assistia aos jogos da Premier League, sempre gostei muito do campeonato”, disse João Félix, em declarações divulgadas pelos ‘blues’.

O avançado de 23 anos vai jogar no Chelsea até ao final da época, reforçando as opções do treinador Graham Potter para o resto da temporada.

Os londrinos são 10.ºs classificados na Premier League, já a 10 pontos dos lugares de acesso à ‘Champions’, em que se apurou para os oitavos de final nesta temporada.

Potter consegue assim o segundo ‘reforço’ para a frente de ataque, além de David Datro Fofana, de 20 anos, juntando Félix a Pulisic, Havertz, Aubameyang e Sterling.

Este ano, Félix soma 20 jogos e cinco golos pelos ‘colchoneros’, em mais uma temporada irregular, a toada desde que deixou o Benfica em 2019 para cumprir, ao todo, 131 encontros (34 golos) pelos madrilenos.