João Félix sofreu num treino no final de janeiro uma entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito, e perdeu os últimos quatro jogos na Liga espanhola, nas vitórias com Osasuna, Alavés e Celta de Vigo, e empate caseiro com Granada.

O regresso do avançado português poderá levar Xavi a incluir João Félix na convocatória para o jogo de quarta-feira em casa do Nápoles, da primeira mão dos oitavos de final da ‘Champions’, estando o segundo jogo agendado para 12 de março.

Esta época, cedido ao FC Barcelona pelo Atlético Madrid, João Félix participou em 28 jogos pelos catalães, dos quais 20 como titular, marcou sete golos e fez cinco assistências.