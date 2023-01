“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Watford FC, de Inglaterra, para a transferência a título definitivo do futebolista João Ferreira”, refere o clube lisboeta na sua página oficial.

João Ferreira, de 21 anos, com quase toda a formação cumprida no Benfica, chegou a ser utilizado na equipa principal na época de 2020/21, com Jorge Jesus ainda no comando técnico do emblema ‘encarnado’.

Na temporada seguinte, o defesa fez dois jogos na equipa B e foi depois cedido ao Vitória de Guimarães, e já esta temporada teve nova cedência, na primeira metade da época, ao Rio Ave, no qual esteve em 12 jogos e contabilizou uma assistência.

Também hoje, o Watford, quarto no ‘Championship’ e que luta por um regresso à ‘Premier’, assinalou a chegada de João Ferreira, adiantando que o jogador português assinou um contrato de quatro épocas e meia.