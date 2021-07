O internacional português João Mário acordou a rescisão de contrato com o Inter Milão, com o qual tinha mais um ano de vínculo, anunciou hoje o clube campeão italiano de futebol no seu site oficial.

"O Inter Milão informa ter chegado a acordo com o jogador João Mário para a resolução do contrato que o ligava ao clube", pode ler-se na curta nota publicada na página dos 'nerazzurri'. João Mário, que foi contratado ao Sporting em 2016, por 40 milhões de euros, tinha mais um ano de contrato com o Inter, no qual nunca se conseguiu impor, somando apenas 69 partidas e quatro golos pelos transalpinos. Pelo meio, foi cedido aos ingleses do West Ham (2017/18), aos russos do Lokomotiv de Moscovo (2019/20) e, na temporada transata, ao Sporting, o qual ajudou a sagrar-se campeão nacional, ao fim de 19 anos. Em 2020/21, João Mário contabilizou 34 partidas e dois golos pelos 'leões', contribuindo ainda para a conquista da Taça da Liga. O médio, de 28 anos, campeão europeu por Portugal em 2016, tem sido fortemente associado a uma transferência para o rival Benfica, de acordo com a comunicação social portuguesa e italiana.