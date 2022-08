O jogador de 29 anos estava ligado à formação minhota desde 2018/19, mas passou a última temporada na Turquia emprestado ao Alanyaspor.

“O Sporting de Braga agradece o empenho e dedicação de João Novais e deseja-lhe as maiores felicidades para esta nova etapa da carreira”, lê-se no comunicado.

Filho de Abílio Novais, jogador que deu nas vistas nos anos 90 no FC Porto, Salgueiros e Belenenses, João vai ter a sua segunda aventura fora de Portugal, depois de também ter representado Rio Ave e Leixões em solo nacional e de ter conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

No Al Bataeh, Novais vai encontrar o seu compatriota Artur Jorge, antigo jogador do Moreirense, assim como o brasileiro Lourency (ex-Gil Vicente) e o sul-africano Cafú Phete, que no passado vestiu a camisola da Belenenses SAD, do Famalicão e do Vitória de Guimarães.