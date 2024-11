O Benfica venceu hoje por 3-2 na visita ao Mónaco, na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e regressou aos triunfos na prova, num jogo em que esteve a perder por duas vezes.

No Mónaco, a formação da casa adiantou-se no marcador com um golo do marroquino Eliesse Ben Seghir, aos 13 minutos, mas o Benfica empatou aos 48, com um tento do grego Pavlidis.

Aos 67, Magassa devolveu a vantagem aos monegascos, numa altura em que já jogavam com menos um elemento, por expulsão de Singo, aos 58, mas os ‘encarnados’ deram a volta ao resultado, com golos do brasileiro Arthur Cabral, aos 84, e do suíço Amdouni, aos 88.

Com este resultado, o Benfica, que vinha de duas derrotas seguidas na ‘Champions’ depois de abrir com duas vitórias, regressou aos triunfos e sobe ao 14.º lugar, com nove pontos, enquanto o Mónaco, que sofreu a primeira derrota na prova, é oitavo, com 10 pontos.