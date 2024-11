O jogo no Estádio da Luz (20:45), ‘repete’ o encontro da terceira jornada do campeonato, então com vitória do Benfica (1-0), mas com exibição pobre sob o comando do alemão Roger Schmidt, que seria despedido na jornada seguinte, entrando Bruno Lage.

A luz terá o segundo jogo entre emblemas da I Liga na Taça, numa eliminatória em que também hoje o Arouca recebe o Farense (15:00), equipas que no campeonato estão em zona perigosa, no 16.º e 18.º lugares, respetivamente.

No campeonato também já se defrontaram, em jogo no Algarve, que o Arouca venceu por 1-0, à sexta jornada.

Nesta eliminatória, que apura para os oitavos de final, o Sporting de Braga entra, igualmente, hoje em campo, com uma visita ao Leixões (18:30), enquanto o detentor do troféu, o FC Porto, visita no domingo o Moreirense (17:00).

A ronda terá quatro jogos entre equipas do escalão maior: Benfica-Estrela da Amadora, Arouca-Farense, Famalicão-Santa Clara e Moreirense-FC Porto.

Com presença já garantida nos ‘oitavos’ está o Sporting, que na sexta-feira venceu em casa o Amarante, da Liga 3, por 6-0, na estreia de João Pereira, treinador que transitou da equipa B para substituir Ruben Amorim, contratado pelo Manchester United.

Programa da quarta eliminatória:

– Sexta-feira, 22 nov:

Sporting (I) — Amarante (L3), 6-0

– Sábado, 23 nov:

Lusitânia (L3) – São João de Ver (L3), 12:00

Alverca (II) – Rio Ave (I), 14:00

Lusitano de Évora (CP) — AVS (I), 15:00

Arouca (I) — Farense (I), 15:00

Vitória de Guimarães (I) – União de Leiria (II), 16:45

Leixões (II) – Sporting de Braga (I), 18:30

Casa Pia (I) – Desportivo de Chaves (II), 19:15

Benfica (I) – Estrela da Amadora (I), 20:45

– Domingo, 24 nov:

Tirsense (CP) – Brito (CP), 11:00

Vila Real (CP) – Gil Vicente (I), 14:00

Sporting da Covilhã (L3) — Rebordosa (CP), 15:00

Oliveira do Hospital (L3) — Cinfães (CP), 15:00

Famalicão (I) – Santa Clara (I), 16:00

Moreirense (I) – FC Porto (I), 17:00

Varzim (L3) — Elvas (CP), 18:00

RPM // MO

Lusa/Fim