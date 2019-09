"Trata-se de uma homenagem a todos os que fizeram ligações ao longo dos 600 anos. Ninguém fez esta travessia em prancha ou caiaque nos dois sentidos", afirmou à agência Lusa, revelando um significado "muito emotivo" por ter feito a ligação em um sentido com o irmão mais velho em 2004: "Há muito por explorar. Poder fazer nos dois sentidos é algo que me fascina."

A fase é de espera para um dia que tenha condições favoráveis para que a prova decorra, sendo que o problema não é o vento, mas sim as ondas.

"Estamos na fase de escolher o dia mais propício para a realização da travessia. Amanhã [quinta-feira] seria uma boa opção, mas o tempo vai estar agressivo e o material é novo e pensado para um mar liso", adiantou.

A segunda-feira perspetiva-se como o próximo dia ideal, até porque, na terça-feira, a situação vai complicar-se com a chegada de mais ondulação, em virtude do furação 'Dorian', o que faz com que hajam "poucas janelas de oportunidade" para o velejador, que se encontra na Madeira até 17 de setembro, e que também vê no mês de novembro "dias incríveis".