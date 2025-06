A tripulação olímpica lusa, quinta em Paris2024, partiu para a ‘medal race’ no sexto posto, mas a 10.ª posição de hoje fez os vice-líderes do ranking mundial da classe descerem ao sétimo posto, com 83 pontos.

Os espanhóis Jordi Hernández e Marta Alcántara juntaram agora o título mundial ao europeu, vencendo com 48 pontos, os mesmos dos alemães Simon Diesch e Anna Markfort mas com vantagem no resultado da regata de hoje.

Este é o segundo título mundial consecutivo para Hernández, que em 2024 conquistou a vitória ao lado de Nora Brugman.

A fechar o pódio ficaram os britânicos Martin Wrigley e Bettine Harris, com 49.

Fora da disputa da ‘medal race’, Beatriz Gago e Rodolfo Pires foram 13.ºs classificados.