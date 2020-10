O tenista português João Sousa abandonou hoje o encontro de acesso ao quadro principal do torneio de Antuérpia, numa altura em que estava empatado 1-1 no primeiro 'set' com o finlandês Emil Ruusuvuori.

O vimaranense, 81.º do ranking ATP, abandonou o encontro logo aos 14 minutos frente ao 100.º da hierarquia, um dia depois de bater o italiano Andreas Seppi, 102.º, por 6-4, 2-6 e 6-4. Ao falhar o acesso ao quadro principal, João Sousa, que hoje desceu no ranking mais um lugar, para 81.º, poderá perder mais algumas posições quando a classificação for atualizada segunda-feira. Desde o regresso à competição em agosto, após a paragem em março devido à pandemia da covid-19, João Sousa tem perdido lugares na hierarquia mundial e chegou a Antuérpia após quatro derrotas consecutivas, em Roma (duas), Hamburgo e Roland Garros.