João Sousa, 71.º do ‘ranking’ ATP e primeiro cabeça de série no ‘qualifying’, venceu Sinner, tenista de 17 anos e 219.º do mundo, após duas horas e 21 minutos de encontro.

O número um português está a uma vitória da entrada no quadro principal do torneio alemão de relva, defrontando no domingo, na última ronda da qualificação, o sérvio Miomir Kecmanovic, 83.º da hierarquia.