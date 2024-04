O vimaranense de 35 anos vai disputar o último torneio da carreira no Clube do Ténis do Estoril, mas viu o encontro com o francês Arthur Fils, quinto cabeça de série, ser adiado.

Antes já tinham sido mudados para quarta-feira os dois últimos encontros do court central, um dos quais do português Henrique Rocha com o francês Gaël Monfils, além do confronto entre o ‘wild card’ brasileiro João Fonseca e o britânico Jan Choinski.

O encontro de pares dos portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões em 2022, também foi adiado, não se sabendo se os dois encontros dos campos secundários que ainda começaram vão ser retomados.

A organização refere que as partidas não devem ter início antes das 17:30, mantendo-se apenas no court central o encontro entre o português Jaime Faria e o espanhol David Jorda Sanchís e o fim do encontro entre o austríaco Jurij Rodionov e o chileno Cristian Garín, que começaram o seu confronto na segunda-feira, mas viram a chuva obrigar ao adiamento para hoje.