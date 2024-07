O médio defensivo e dois amigos agrediram sexualmente uma mulher no domingo num hotel de Tóquio, segundo a televisão japonesa NHK e outros meios de comunicação, citando fontes policiais não identificadas.

Depois de atender a um telefonema da mulher imediatamente após a suposta agressão, a polícia deteve os três homens perto do hotel, segundo os media japoneses. A polícia japonesa não comentou o caso após ser questionada pela AFP.

Sano, que já foi convocado pela seleção japonesa, foi contratado há semanas pelo FSV Mainz 05. Até então, jogava no Kashima Antlers.

O japonês Junya Ito, do clube francês Stade de Reims, deixou o Campeonato da Ásia, no Qatar, em fevereiro, depois da polícia japonesa dizer que ele estava a ser investigado por uma agressão sexual no ano passado, em Osaka.

Ito negou a acusação e processou os seus acusadores por 200 milhões de ienes (1,16 milhões de euros) por danos.