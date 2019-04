A agência estatal Anadolu informou que o acidente, cujas causas são desconhecidas, ocorreu quando a equipa regressava de um jogo disputado no domingo no estádio do Kayserispor, no centro da Turquia, da 30.ª jornada do campeonato turco, que terminou empatado 1-1.

A mesma fonte adiantou que os seis jogadores feridos são os brasileiros Baiano e Welinton Silva, o angolano Djalma, o inglês Steven Caulker, o ganês Isaac Sackey e o senegalês Papiss Cisse, todos em estado considerado estável.

O presidente do Alanyaspor, Hasan Cavusoglu, informou que Sural, de 28 anos, que tinha ingressado no clube turco em janeiro, morreu no hospital, durante a realização de um procedimento cirúrgico de emergência.

Cavusoglu revelou que o avançado checo e os seis colegas de equipa que ficaram feridos alugaram uma carrinha a uma empresa privada de transporte de luxo e que o acidente ocorreu perto da entrada da cidade de Alanya, situada na costa mediterrânica da Turquia.

“A nossa dor é muito grande”, afirmou o presidente do Alanyaspor ao canal televisivo NTV, indicando que os seis jogadores feridos sofreram “fraturas simples e pequenos cortes”.

A morte de Sural, que conta com 20 internacionalizações e um golo pela República Checa, levou a Federação Turca de Futebol a decretar a observação de um minuto de silêncio antes do início dos próximos jogos do campeonato.