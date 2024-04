Numa nota publicada na página da candidatura "Todos pelo Porto", de Jorge Nuno Pinto da Costa, a equipa de recandidatura do agora ex-presidente deixou votos de "maiores felicidades" a André Villas-Boas, o recém-eleito.

Na nota, a equipa de Pinto da Costa começa por agradecer "a todos os portistas pelo exercício de democracia, pela exigência e por continuarem a elevar o nome do FC Porto ao mais alto nível"

"Obrigado ao nosso Presidente por tudo o que fez e faz pelo clube todos os dias, por todas as vitórias, pelos momentos históricos, pela defesa intransigente dos nossos valores e identidade e por nos fazer aquilo que somos", continua.

A mensagem final é para o homem que agora comandará os destinos do clube: "As maiores felicidades para o ciclo que se segue e para a equipa seguinte, que consigam continuar a fazer deste FC Porto o orgulho de todos nós".

— Todos Pelo Porto (@todospeloporto) April 27, 2024

Ex-treinador do FC Porto, André Villas-Boas está prestes a tornar-se o 34.º presidente da história do clube, quebrando um ‘reinado’ de mais de quatro décadas de Pinto da Costa, na sequência do ato eleitoral mais participado de sempre, com mais de 26.000 votantes.

A inédita eleição de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do ‘reinado’ presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que já comandava o FC Porto há 42 anos, desde 17 de abril de 1982, tornando-se, desde então, o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).