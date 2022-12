"O procurador federal abriu as investigações necessárias para esclarecer os factos, assim como as responsabilidades coletivas e individuais, para proteger os valores e a reputação do desporto", informaram a FIR e o Treviso num comunicado conjunto.

Paralelamente, o clube decidiu "suspender um dos seus membros como medida de precaução, enquanto continuarem as investigações", acrescenta a nota, que não revela a identidade do jogador punido.

Contactada pela AFP, a equipa confirmou que se tratava de um atleta do seu plantel e não de um membro da comissão técnica.

Esta quarta-feira, Cherif Traoré, pilar de 28 anos de origem guineense, revelou no Instagram que um dos seus colegas de clube lhe deu uma banana podre de Natal numa reunião de equipa para comemorar a data antecipadamente, na qual os jogadores trocaram presentes de forma anónima.

"Decidi não me calar desta vez para que factos como este não se repitam (...) e na esperança de que quem deu o presente aprenda a lição", disse Traoré na rede social.

Depois da denúncia, houve uma nova reunião da equipa e o jogador disse que recebeu e aceitou um pedido de desculpas.