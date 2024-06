Na sequência de um livre lateral a favor dos húngaros, o avançado Barnabás Varga chocou contra Angus Gunn, guarda-redes escocês, quando tentava disputar a bola no ar.

O jogador caiu inanimado e o jogo foi interrompido enquanto foi socorrido pelas equipas médicas. Depois, saiu do campo numa maca.

A Federação Húngara deu nota do estado de saúde de saúde de Varga através de uma publicação na rede social X.

"O estado de Barnabás Varga é estável! O jogador está atualmente internado num dos hospitais de Stuttgart", pode ler-se.

A Hungria venceu a Escócia por 1-0, graças a um golo de Kevin Csoboth, aos 90+10 minutos, e garantiu o terceiro lugar, com três pontos (2-5 em golos), ficando agora à espera do desfecho dos outros grupos para saber se será um dos quatro melhores terceiros. Os escoceses, com um ponto, estão eliminados.