As atletas, que perderam a ponte aérea organizada em Cabul em agosto, viviam com medo no Afeganistão com as suas famílias depois de os Talibãs terem assumido o poder.

Nesta quinta-feira, as 35 jogadoras das camadas jovens aterraram no aeroporto de Stansted, em Londres, de acordo com a Fundação ROKiT, que as ajudou a deixar o Afeganistão. De acordo com a agência britânica PA, as atletas foram evacuadas para o Reino Unido num voo financiado pela estrela Kim Kardashian.

Siu-Anne Gill, CEO da Fundação ROKiT, ficou "muito tocada com a bravura destas meninas", acrescentando que espera que "a família do futebol" as ajude nesta "segunda oportunidades nas suas vidas".

As jovens jogadoras receberam o apoio do Leeds United, cujo dono, Andrea Radrizzani, disse em comunicado estar "encantado" com a chegada da equipa ao Reino Unido.

"Isto mostra o poder do futebol e do desporto em geral, como uma força para o bem e como a comunidade do futebol é capaz de colaborar e se mobilizar para salvar vidas", acrescentou.

O Leeds propôs receber as jogadoras nas categorias de formação para lhes dar "um futuro próspero".

"Como as outras pessoas que trouxemos do Afeganistão para o Reino Unido, as meninas da equipa feminina afegã serão calorosamente recebidas, apoiadas e acomodadas", disse um porta-voz do governo britânico.