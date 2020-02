Nas vésperas do Académico de Viseu viajar até ao Estádio do Dragão para tentar garantir um lugar na final da Taça de Portugal, recordamos o documentário "Jogar à Canelas" (veja aqui a versão completa: http://zev.46.xsl.pt), em que retratamos a história da equipa do concelho de Gaia que tinha o sonho de jogar este mesmo jogo, mas que foi derrotada pelo Académico de Viseu nos quartos-de-final da prova.

Veja aqui a versão completa do documentário que o vai levar dentro do balneário daquele que já foi chamado "o clube mais violento do mundo" e que, desde então, tem galgado divisões e esteve a um passo de cumprir o sonho de defrontar o FC Porto nas meias-finais da competição.