O encontro do tenista português Nuno Borges na primeira ronda do torneio de singulares dos Jogos Olímpicos Paris2024 foi adiado devido à chuva, que ainda não permitiu a realização de qualquer partida nos courts sem cobertura.

A organização do torneio anunciou que não haverá encontros nos campos exteriores pelo menos até às 18h00, mas manteve no programa apenas os primeiros jogos de cada um dos ‘courts’.

Nuno Borges, 42.º do mundo, vai defrontar o argentino Mariano Navone, 36.º, naquele que deveria ser o segundo encontro do court 10, mas acabou adiado devido à chuva e deverá ser realizado no domingo, ainda sem hora definida.

Borges joga também em pares, ao lado de Francisco Cabral, e defronta na primeira ronda os gregos Petros e Stefanos Tsitsipas, num encontro ainda sem calendário definido.

A primeira jornada devia ter-se iniciado por completo às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), em 12 campos, mas apenas se está a jogar no Court Philippe-Chatrier e no Suzanne-Lenglen, ambos com cobertura amovível.

*com Lusa