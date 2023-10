Os jogadores da seleção da Suécia recusam regressar ao relvado após o intervalo da visita à Bélgica, em jogo da fase de qualificação para o Euro2024, por conta do assassinato de duas pessoas suecas em Bruxelas, ainda antes da partida.

Os adeptos presentes foram aconselhados a ficar dentro do estádio por ser "mais seguro", ao passo que a UEFA também já confirmou, de forma oficial, que o jogo foi cancelado por "razões de segurança".

“Na sequência de um alegado ataque terrorista esta noite em Bruxelas, foi decidido, após terem sido consultadas as duas seleções e as autoridades policiais locais, que o encontro de qualificação para o Euro2024 entre Bélgica e Suécia está cancelado”, pode ler-se no sítio oficial da UEFA.

Os primeiros 45 minutos resultaram num empate (1-1) entre as duas seleções, que disputam o Grupo F. Recorde-se que o suspeito ainda está em fuga.