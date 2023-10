“Posso confirmar que houve um tiroteio ao início da noite e que pelo menos duas pessoas morreram. Informámos todos os nossos parceiros para saber que consequências pode haver”, disse à Lusa Yves Stevens, porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.

A investigação está agora a cargo do Ministério Público Federal, competente para casos de terrorismo, pois as autoridades declararam o nível de alerta quatro na cidade de Bruxelas, o máximo, sinónimo de ameaça grave e iminente (o resto do país está no nível três).

Em conferência de imprensa, Eric Van Duyse, porta-voz do Ministério Público Federal, afirmou que não foi estabelecida qualquer ligação com o conflito israelo-palestiniano. O suspeito, que se crê ser o único agressor identificado, continua a monte. O porta-voz também aconselha a população de Bruxelas a regressar a casa ou a permanecer em casa até que o suspeito seja detido.

Segundo o jornal La Libre, além das duas vítimas mortais há ainda uma pessoa ferida.

Um vídeo aparentemente do momento do crime, difundido pelas redes sociais, mostra uma pessoa com uma arma de fogo a disparar no meio de uma rua no bairro de Molenbeek. Enquanto as pessoas que estão na rua fogem, o atirador entra num edifício e pelo menos três tiros são audíveis.

Num vídeo divulgado pela edição digital do jornal em flamengo Het Laatste Nieuws, um homem aparecia a fugir numa mota depois de abrir fogo.

O suspeito terá publicado um vídeo nas redes sociais em que afirma ter matado três suecos. Além disso, está a ser referido pelos meios de comunicação que as vítimas usavam camisas de futebol suecas, antes do jogo das eliminatórias para o Euro contra a Bélgica, esta noite.

Marcelo Rebelo de Sousa está em Bruxelas para uma visita de Estado entre terça e quinta-feira, a convite dos reis dos belgas, Philippe e Mathilde, durante a qual terá também encontros com o primeiro-ministro belga e no Parlamento Federal.

O Presidente da República contou que tinha saído de um jantar privado oferecido pelos reis dos belgas quando teve conhecimento de que “havia uma situação que coincidia com o jogo que está a realizar-se em Bruxelas, entre a Bélgica e a Suécia, em que houve a morte violenta de dois suecos”, disse Marcelo a falar aos jornalistas num hotel de Bruxelas, depois de cancelar uma ida a um bar português para assistir ao jogo de futebol da seleção portuguesa de futebol, por indicação das autoridades belgas, na sequência desse ataque em que morreram duas pessoas.

Interrogado se este ataque em Bruxelas poderá estar ligado à situação no Médio Oriente, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que se deve “separar as duas coisas”, reiterando, em nome de Portugal “a condenação muito frontal do ataque terrorista” do Hamas contra Israel de 7 de outubro e “a preocupação com as vítimas dos dois lados”.

Esta noite, o jogo a contar para a qualificação do EURO2024 entre Bélgica e Suécia foi suspenso ao intervalo, tendo acabado por ser cancelado. A UEFA citou razões de segurança para tal.