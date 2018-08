O jogo entre o Marítimo e o Santa Clara, da jornada inaugural da I Liga de futebol, vai realizar-se hoje sem vídeoárbitro (VAR), face ao impedimento do árbitro Manuel Oliveira, que não conseguiu viajar para o Funchal.

Em comunicado, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou que a “Liga de Clubes, responsável pela marcação de viagens e estadias das equipas de arbitragem que atuam nas competições profissionais, agendou a viagem dos árbitros para este sábado à noite”.

No entanto, o CA explica que as “condições atmosféricas adversas” inviabilizaram a viagem do juiz da Associação de Futebol do Porto e dos respetivos assistentes, o que ditou a sua substituição por um árbitro da segunda categoria (C2) que já estava na Madeira. Como os elementos da C2 não estão credenciados pelo International Board (IFAB) para o uso do vídeoárbitro, o encontro vai realizar-se sem recurso ao VAR.

“Face a este impedimento, o Conselho de Arbitragem nomeou a equipa C2 constituída por Anzhony Rodrigues (árbitro), Luís Freitas e Nuno Pereira (assistentes) e Roberto Santos (quarto árbitro), que se encontra na Madeira”, refere a nota publicada no sítio oficial da FPF.

O jogo entre o Marítimo e o Santa Clara, que assinala a estreia das duas equipas neste campeonato, está agendado para as 16:00, no Estádio do Marítimo.