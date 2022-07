Rebelo, de 19 anos, bateu a espanhola Africa Zamorano, segunda com 2.11,48, e a turca Ekaterina Avramova, terceira com 2.12,72. Os 2.10,41 da nadadora do Louzan são um novo recorde nacional da distância.

É o quarto ouro para Portugal, depois do nadador Diogo Ribeiro, nos 50 livres, do ciclista Rafael Reis, no contrarrelógio, e do nadador João Coelho, nos 400 metros, superando o número de primeiros lugares de Tarragona2018 (três).

Portugal tem agora 15 medalhas na prova, somando os ouros de João Coelho, Diogo Ribeiro, Camila Rebelo e Rafael Reis, à prata de Ana Catarina Monteiro, Diogo Ribeiro, Jieni Shao, Lorène Bazolo, Liliana Cá e da equipa masculina de ténis de mesa, e os bronzes de Evelise Veiga, Filipa Martins, Tiago Pereira, João Geraldo e da equipa feminina do ténis de mesa.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram em 25 de junho e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.