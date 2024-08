O jogador da seleção australiana da modalidade de hóquei em campo, Thomas Craig, foi detido em Paris, no início da madrugada desta quarta-feira, enquanto tentava comprar cocaína. Segundo fontes policiais confirmaram à AFP, o atleta continua sob custódia.

Craig, de 28 anos, entrou em campo na derrota da Austrália frente à Holanda, nos quartos de final do torneio olímpico de hóquei, na capital francesa.

O jogador foi detido pouco depois da meia-noite de Paris (23h00 em Portugal), quando as autoridades presenciaram "uma transação de cocaína" na entrada de um edifício, de acordo com o relato de fontes à AFP. De acordo com a polícia, o australiano tinha na sua posse "aproximadamente uma grama de cocaína".

O jovem traficante de 17 anos, que também foi detido, tinha consigo vários estupefacientes, entre eles "75 comprimidos de ecstasy", cocaína e drogas sintéticas.