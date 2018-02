Pyeongchang despediu-se dos Jogos Olímpicos numa cerimónia cheia de cor, luz e fogo de artifício e que contou com Ivanka Trump nas bancadas.

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, encerrou oficialmente este domingo os Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, que apelidou de "Jogos de novos horizontes".

"A tecnologia digital permitiu a um maior número de países assistir aos desportos de inverno de múltiplos modos (...). Como consequência, posso afirmar sinceramente: os Jogos Olímpicos de Pyeongchang 2018 são os Jogos de novos horizontes", disse Bach antes de declarar "encerrados" os Jogos, como é tradição.

Foi com um espetáculo de música, luzes e fogo de artifício que a cidade de Pyeongchang, na Coreia do Sul, de despediu este domingo dos Jogos Olímpicos de Inverno, ao som de uma interpretação de ‘Inverno’ das Quatro Estações de Vivaldi, numa cerimónia em que os performances representaram, simbolicamente, a passagem de estações, do inverno para a primavera.

Por entre o desfile de bandeiras dos países que participaram nestes Jogos não passou despercebida a comitiva das duas Coreias que desfilaram juntas, erguendo as bandeiras de ambos os países.

Já a bandeira russa não foi avistada no estádio olímpico, isto depois de o Comité Olímpico Internacional ter anunciado que manterá a exclusão da Rússia por dopagem institucionalizada, inviabilizando a vontade dos atletas russos de desfilarem com a bandeira do país nesta cerimónia de encerramento dos Jogos de PyeongChang.

Para a decisão do COI, tomada por unanimidade, contribuiu decisivamente o facto de dois atletas russos terem testado positivo durante os Jogos Olímpicos que decorrem na estância sul-coreana de PyeongChang.

Mas as atenções não estiveram apenas voltadas para o que se passou no centro do estádio. Nuns jogos que ganharam uma grande dimensão política, este domingo as câmeras estiveram também apontadas para as bancadas onde estiveram o general Kim Yong-chol, que chefiou a delegação norte-coreana que se deslocou à Coreia do Sul durante a sessão de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno, e para Ivanka Trump, filha e assessora do presidente dos Estados Unidos também foi convidada para a cerimónia de encerramento dos jogos de PyeongChang.

Os Jogos de Pyeongchang 2018, batizados como "os Jogos da Paz", que começaram a 9 de fevereiro, foram o cenário de uma aproximação espetacular entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que oficialmente estão em guerra desde 1953.

Com mais de 2.900 atletas, 102 títulos olímpicos foram disputados em 16 dias de competição. A próxima Olimpíada de Inverno será disputada em Pequim em 2022.