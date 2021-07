O judoca português Jorge Fonseca garantiu esta madrugada a presença nas meias-finais da categoria de -100 kg ao vencer o russo Niiaz Iliasov, no seu segundo combate, dos quartos de final.

Isento na primeira ronda da categoria de -100 kg, o judoca entrou hoje confiante no tatami do Nippon Budokan, onde já tinha sido feliz em 2019, ao conseguir então o primeiro título mundial para o judo português.

Jorge Fonseca, segundo do ‘ranking’ mundial, encontrava Iliasov, sétimo, pela terceira vez, depois de o ter vencido na final dos Mundiais de 2019 e já este ano ter perdido com o russo nos quartos de final dos Europeus de Lisboa.

Apesar da iniciativa superior de Jorge Fonseca, ambos os judocas levaram com um ‘shido’ (castigo), após o primeiro minuto, por falta de combatividade.

O combate arrastou-se sem que qualquer um dos judocas, que se tinham defrontado na final dos Mundiais de 2019 e nos quartos de final dos Europeus de Lisboa2020, pontuasse, obrigando ao ponto de ouro.

Nessa fase, Jorge Fonseca teve sempre mais iniciativa, mas ambos foram novamente castigados ao mesmo tempo, aos 2.27 de prolongamento (quase sete minutos no total), antes de uma longa paragem para Iliasov ser assistido, com sangue no sobrolho.

A paragem forçada, de cerca de 4.45 minutos, terá sido benéfica ao português, com alguma recuperação de energia, e, aos 3.54 do ponto de ouro (quase oito minutos de combate), pontuou para waza-ari e garantiu as meias-finais olímpicas.

Antes, Jorge Fonseca já tinha vencido — em 17 segundos — o seu combate de estreia em Tóquio, ao derrotar o belga Toma Nikiforov, campeão europeu e 16.º do mundo, com uma projeção por ippon.

As meias-finais decorrem partir das 17:00 locais (09:00 em Lisboa) e na luta estão as medalhas. O judoca português terá pela frente o sul-coreano Cho Gu-ham.

Na outra meia-final, o líder mundial de -100 kg, o georgiano Varlam Liparteliani, vai defrontar o japonês Aaron Wolf, quinto do mundo.

Com Lusa

[Notícia atualizada às 06h30]