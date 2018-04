O treinador do Sporting, Jorge Jesus, elogiou hoje o futebolista Cristiano Ronaldo que na terça-feira marcou contra a Juventus um golo digno de um "extraterrestre" e uma "demonstração da sua capacidade física" aos 33 anos de idade.

No triunfo do Real Madrid em Turim, por 3-0, Cristiano Ronaldo fez, de acordo com Jesus, “um golo que todo o mundo vai perceber porque é que ele é um extraterrestre”.

Na conferência de imprensa no estádio Wanda Metropolitano, na véspera do jogo dos quartos de final da Liga Europa contra o Atlético de Madrid, o treinador do Sporting também qualificou Leonel Messi de “extraterrestre”, mas manifestou as suas dúvidas sobre a possibilidade do jogador do Barcelona estar ao mesmo nível físico de Cristiano Ronaldo quando tiver 33 anos.

“Se calhar quando Messi tiver 33 anos não vai estar ao nível físico que está hoje o Cristiano”, disse o técnico do Sporting.

O Real Madrid venceu na terça-feira a Juventus por 3-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol disputado em Itália.

O avançado português bisou, inaugurando o marcador aos três minutos e marcando o segundo aos 64, com um pontapé de bicicleta muito elogiado e com as imagens a serem vistas em todo o mundo.

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que também fez a antevisão do jogo considerou o golo de Ronaldo como um “golaço”.

Na quinta-feira, o Atlético de Madrid recebe o Sporting, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, pelas 20:05, num encontro referente à primeira mão dos quatros de final da Liga Europa, que será dirigido pelo russo Sergei Karasev.

A segunda mão está agendada para 12 de abril, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.