O senegalês Kalidou Koulibaly abriu a contagem para a formação de Jesus, aos 20 minutos, com o brasileiro Renan Lodi a fazer o segundo golo, aos 39, e o ex-benfiquista Marcos Leonardo a ampliar para 3-0, aos 45+6, de penálti.

Ainda antes do intervalo, aos 45+9, o sérvio Sergej Milinkovic-Savic marcou o quarto golo do Al Hilal, e o domínio do jogo dos anfitriões manteve-se no segundo tempo, com Marcos Leonardo a chegar ao ‘hat-trick’ (54 e 65), o terceiro da conta pessoal após assistência de Rúben Neves.

Depois, aos 89 minutos, foi a vez de João Cancelo fazer o passe para o golo de Abdullah Al Hamdan, atacante saudita que tinha substituído o lesionado Marcos Leonardo dois minutos antes.

Um tento do ‘canarinho’ Malcom, aos 90+5 minutos, e um autogolo de Faisal Al Abdulwahed, aos 90+8, selou uns impressionantes 9-0, que foram atingidos pela segunda vez pelo Al Hilal desde que Jorge Jesus assumiu as rédeas da equipa de Riade.

A primeira foi em novembro de 2023, na primeira temporada do técnico português ao comando do Al Hilal, e a ‘vítima’ foi o Al Hazem.

Com a vitória, o campeão em título Al Hilal segue no primeiro lugar do campeonato da Arábia Saudita, com 40 pontos, mais três do que o Al Ittihad, que joga ainda hoje com o Al Raed, e mais 12 do que o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, que se desloca ao terreno do Al Taawon na sexta-feira.

Já o Al Fateh, de José Gomes, é o último classificado com apenas seis pontos.