Fora de lista dos 25 convocados para o jogo, a disputar em Salónica, ficaram o guarda-redes Svilar, que está infetado com covid-19, defesa Jardel e o médio Samaris, ambos a recuperarem de lesões.

Para o encontro que pode dar o acesso ao ‘play-off’ da Champions, fase na qual a equipa apurada defrontará os russos do Krasnodar, Jesus chamou, além do avançado uruguaio Darwin Nunez, a mais cara contratação do futebol português (24 milhões de euros), os reforços Helton Leite, Vertonghen, Gilberto, Pedrinho e Everton Cebolinha.

O encontro entre o Benfica e o PAOK, orientado pelo português Abel Ferreira, realiza-se na terça-feira, a partir das 21:00 locais (19:00 em Lisboa), no estádio Toumba, em Salónica, com arbitragem do alemão Felix Brych.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Helton, Samuel Soares e Odysseas.

- Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, Nuno Tavares, Vertonghen, André Almeida, Ferro e Gilberto.

- Médios: Cervi, Taarabt, Gabriel, Julian Weigl, Pizzi, Pedrinho, Everton Cebolinha, Florentino e Diogo Gonçalves.

- Avançados: Rafa, Seferovic, Darwin Nunez, Vinícius, Waldschmidt e Chiquinho.