A dupla portuguesa Jorge Lima e José Costa concluiu hoje em nono a corrida de medalhas em 49er dos Mundiais de vela, a decorrer até domingo na Dinamarca, depois de terem assegurado lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Os lusos terminaram com 117 pontos no penúltimo dia de prova dos campeonatos de classes olímpicas, distantes dos lugares de medalhas.

Os croatas Sime e Mihovil Fantela são os novos campeões mundiais, com os franceses Mathieu Frei e Noe Delpech a ficarem com a prata e os alemães Tim Fischer e Fabian Graf com o bronze.

Na sexta-feira, Lima e Costa tinham apurado o 49er português para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, uma vez que na vela o sistema não é nominal, mas sim por federações nacionais.

Os Mundiais de vela de classes olímpicas de Aarhus, na Dinamarca, terminam no domingo com as últimas finais.