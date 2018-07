O médio internacional italiano Jorginho assinou hoje um contrato válido por cinco anos com o Chelsea, anunciou o clube inglês, que pagou ao Nápoles 50 milhões de libras (cerca de 56,6 milhões de euros) pelo jogador.

Jorginho, jogador de origem brasileira, segue as pisadas de Maurizio Sarri, treinador italiano que deixou o Nápoles e que hoje foi oficializado como técnico do clube londrino, em substituição do compatriota Antonio Conte.

Jorge Luiz Frello Filho, de 26 anos, terá a sua primeira experiência profissional fora de Itália, depois de cinco épocas no Nápoles e quatro no Verona, clube onde fez a sua formação.