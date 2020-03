“Candidato-me porque o FC Porto precisa de uma mudança na liderança, o que é óbvio para toda a gente, de virar a página e de se modernizar, de alguém que o saiba liderar com contas saudáveis para o futuro”, disse José Fernando Rio.

Licenciado em direito e comentador no Porto Canal, José Fernando Rio revelou que irá apresentar formalmente a candidatura às eleições do FC Porto durante a próxima semana e garantiu que tem consigo “uma equipa fantástica e um programa detalhado e ambicioso”.

“O clube precisa de novas pessoas, de novas ideias. Nem tudo o que foi feito até aqui foi mal feito, mas as coisas têm-se agudizado nos últimos tempos. Não me candidato contra ninguém, candidato-me pelo FC Porto. Quero um clube com contas saudáveis, que recupere a hegemonia do futebol português e que volte às finais das grandes competições internacionais”, explicou.

A assembleia geral eleitoral para os órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2020/2024 realiza-se em 18 de abril de 2020, na sede social do clube, entre as 10:00 e 19:00, e as candidaturas devem ser apresentadas até 30 dias antes das eleições, ou seja, 19 de março.

As listas para a Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar deverão ser unitárias, sendo necessário que integrem os nomes dos respetivos presidentes e sejam propostas por, pelo menos, 300 associados.

O FC Porto é presidido desde 1982 por Jorge Nuno Pinto da Costa, que, aos 82 anos, poderá recandidatar-se ao 15.º mandato.

