O Sporting CP "é o maior clube de Portugal", disse José Maria Ricciardi à saída de Alvalade, depois de exercer o direito de voto e de se congratular com a afluência, o candidato à presidência mostrou-se "escandalizado" com a Comissão de Gestão, pela forma como geriu a comunicação do estado financeiro do clube leonino.

Dando os "parabéns ao Sporting por estar tudo extremamente bem organizado", José Maria Ricciardi mostrou-se surpreendido com a vitalidade do clube. "Impressionou-me o número de sócios que temos visto", algo que "mostra a vitalidade e a grandeza deste clube", apesar dos problemas que o clube de Alvalade tem sentido, referiu o banqueiro. Depois, atacou a Comissão de Gestão, classificando como "lamentável" a "atuação do Dr. Torres Pereira, a dizer que estava tudo bem com as contas" quando a "situação do Sporting é grave". Por último, criticou a comunicação social, que na sua opinião mostrou "uma falta de equidistância em relação aos candidatos" no que respeita ao estado do clube leonino.