"A AS Roma confirma que José Mourinho e a sua equipa técnica deixam o clube com efeitos imediatos", afirma o clube italiano nas redes sociais, prometendo que "mais informações sobre a nova equipa técnica da equipa principal serão divulgadas em breve".

O técnico português chegou a Roma em maio de 2021, tornando-se o 60.º treinador dos italianos. Sem sucesso a nível interno, Mourinho conseguiu no entanto dar aos romanos o seu primeiro título europeu desde 1961, com a conquista da edição inaugural da Liga Conferência em maio de 2022.

No ano seguinte, o treinador comandou a AS Roma à final da Liga Europa. No entanto, esta temporada o treinador começou com o pé esquerdo e nunca conseguiu recuperar. Mourinho deixa a Roma no 9.º lugar da Série A, a 22 pontos da liderança.

“Gostaríamos de agradecer ao José em nome de todos nós da AS Roma pela sua paixão e esforços desde a sua chegada ao clube”, afirmaram Dan e Ryan Friedkin, os empresários donos do clube, num comunicado publicado no ‘site’ da AS Roma.

Na mesma nota, os responsáveis acrescentam: “Teremos sempre boas recordações da sua passagem pela Roma, mas acreditamos que uma mudança imediata é do interesse do clube. Desejamos ao José e aos seus assistentes tudo de melhor nos seus empreendimentos futuros”.

Este foi o nono clube da carreira de José Mourinho. Depois de passagens pelo União de Leiria e SL Benfica, o treinador venceu dois campeonatos nacionais, uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões pelo FC Porto. Depois, na sua primeira passagem pelo Chelsea sagrou-se bicampeão (entre outros títulos) antes de fazer a sua primeira passagem por Itália.

Mourinho comandou o Inter Milão entre 2008 e 2010, sagrando-se bicampeão da Série A com os nerazzurri e conquistando uma Liga dos Campeões, além de uma taça de Itália e uma supertaça italiana. Daí, o técnico assumiu o comando do Real Madrid onde foi uma vez campeão espanhol em três épocas, saindo depois de volta para o Chelsea, onde voltou a vencer a Premier League. Despedido dos blues, mudou-se para o Manchester United onde não logrou ser campeão nacional, mas venceu uma Liga Europa. Só com o Tottenham Hotspurs, onde esteve antes da Roma, é que o treinador não venceu qualquer troféu.