Numa altura em que, com cinco jornadas por disputar, está decidida, um ano depois, a descida do Leicester ao Championship, o segundo escalão do futebol inglês, Vardy despediu-se, desde já, dos adeptos.

“Sabia que este dia poderia chegar. Após 13 inacreditáveis anos neste clube, com muitos sucessos e mais momentos bons do que maus, chegou o dia de, devastado, dizer que este é o momento certo para sair”, afirmou Vardy, num vídeo publicado nas redes sociais.

Vardy, que ingressou no clube em 2012/13, proveniente do Fleetwood, deixou um profundo agradecimento aos adeptos do Leicester, por o terem “acolhido com um deles”.

“O Leicester vai ter sempre um lugar muito especial no meu coração e seguirei sempre o clube, esperando que tenha grande sucesso, mas, de momento, é tempo de dizer adeus, prometendo que me voltarão a ver em breve. Obrigado”, disse o avançado.

O anuncio de Vardy acontece dois dias depois de, num outro vídeo, ter manifestado a sua “raiva e tristeza” pela época “totalmente embaraçosa” feita pelo Leicester, que culminou com nova queda para o Championship.

O avançado inglês soma 143 golos na Premier League — é o 15.º do ranking da história da prova -, 24 dos quais, um recorde de carreira, na memorável época 2015/16, em que o Leicester, liderado pelo italiano Claudio Ranieri, conseguiu conquistar o título inglês, contra todas as probabilidades.

Nesse histórico percurso, Vardy marcou golos em 11 jornadas consecutivas, da quarta à 14.ª, e foi o segundo melhor marcador da competição, a um tento de Harry Kane, então no Tottenham. Viria a ser o ‘rei’ dos goleadores na edição de 2019/20, com 23 tentos.

“Há nove anos, conseguimos o impossível — vencemos a Premier League”, recordou Vardy, falando também de outras “memórias que vão perdurar para sempre”, como a conquista da Taça de Inglaterra, em 2020/21 (1-0 ao Chelsea), e a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões, em 2016/17.

Jamie Vardy, que representou em 26 ocasiões a seleção principal da Inglaterra, somando sete tentos.