Entre os que receberam igual distinção, que é também atribuída pela Fundação Museu do Futebol, estão Cristiana Girelli, Alessandro Altobelli e Ernesto Pellegrini, além do ‘Prémio Memória’, entregue ao treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, recentemente falecido, a Erno Egri Erbstein, e a Mario Sconcerti, e do ‘Fair-Play”, dado ao jovem árbitro Luca Martelli.

O ‘Prémio Especial’ foi atribuído a outro mestre do jornalismo desportivo italiano, falecido há três meses, Mario Sconcerti, enquanto o prémio ‘Fair Play’, ao qual se deu o nome de Davide Astori, foi parar às mãos de Luca Martelli, jovem árbitro toscano que em 2022, enquanto dirigia uma partida, interrompeu o jogo para ir socorrer o próprio pai, espetador na arquibancada, ajudando a salvar a sua vida com a ajuda de um desfibrilador.

Como é tradição, por ocasião da cerimónia de premiação, que está prevista realizar-se nos próximos meses, os novos membros do ‘Hall da Fama do Futebol Italiano’ serão convidados a entregar uma memorabilia da sua carreira destinada ao acervo do Museu do Futebol.

A comissão responsável pela atribuição destes prémios foi composta pelo presidente da União de Imprensa Desportiva, Gianfranco Coppola, pelos diretores dos jornais desportivos nacionais, Federico Ferri (diretor da Sky Sport), Guido Vaciago (diretor do jornal Tuttosport), Stefano Barigelli (diretor da Gazzetta dello Sport), Alberto Brandi, (co-diretor responsável pelo Sport NewsMediaset), Ivan Zazzaroni (diretor do Corriere dello Sport e Guerin Sportivo), Piercarlo Presutti (Diretor de Desportos da Agência ANSA), além de Matteo Marani, como presidente da Fundação Museu do Futebol.