O treinador português José Mourinho reconheceu que o Manchester United não tem potencial suficiente para se intrometer entre os favoritos a ganhar a liga inglesa de futebol.

"A primeira realidade que há que aceitar é que o nosso nível não está à altura dos plantéis de equipas como o Liverpool e o Chelsea. Precisamos fazer algumas contratações e manter as nossas estrelas se queremos lutar pelo título", disse o técnico, na conferência de imprensa de lançamento da sua estreia na International Champions Cup.

José Mourinho considera que faltam no plantel dois jogadores de qualidade que lhe permita voltar a lutar pelo título: "Gostava de ter mais dois jogadores, mas uma coisa é o que eu gostaria, outra é o que vai acontecer."

O técnico português tem mostrado algum desconforto, porque, até ao momento, o Manchester United apenas fez três aquisições, Fred, Diogo Dalot, ex-Fc Porto, e o guarda-redes Lee Grant, enquanto rivais como o Liverpool têm gastado muito dinheiro na tentativa de reduzir as diferenças para o campeão em título, o Manchester City.

O United foi segundo classificado na temporada passada, mas a distantes 19 pontos do City, o que leva Mourinho a querer mais investimento na equipa antes do fecho do mercado, que este ano encerra mais cedo em Inglaterra (9 de agosto).

O treinador português também já mostrou preocupação com o facto de não poder contar atualmente com nove jogadores titulares para o estágio que vai efetuar nos Estados Unidos, uma vez que estes cumprem o período de férias, depois de terem participado no Mundial2018 da Rússia.