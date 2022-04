Mourinho visitou o ‘Quartieri Spagnoli’, um ‘bairro espanhol’ na cidade em que o antigo futebolista Maradona ‘brilhou’, levando o clube ‘partenopei’ ao título de campeão de Itália em 1987 e 1990, únicos ‘scudettos’ que ostenta.

Um vídeo divulgado pela Roma na rede social Twitter dá conta da “homenagem a Diego Armando Maradona”, em que se vê o técnico luso a visitar o ‘santuário’ e depositar lá uma coroa de flores, estando rodeado de dezenas de adeptos e escoltado pela polícia.

As duas equipas vão defrontar-se na segunda-feira com os napolitanos no terceiro lugar, com 66 pontos, e os romanos em quintos, com 57, e acabados de chegar às meias-finais da Liga Conferência Europa, após eliminarem o Bodo/Glimt.

O jogo entre o Nápoles, de Mário Rui, e a Roma, de Rui Patrício e Sérgio Oliveira, está marcado para as 18:00 de Lisboa no Estádio Diego Armando Maradona, que passou a ter como nome o de ‘D10s’ após a morte do ‘astro’ argentino, considerado um dos melhores de sempre a par de Pelé, em 25 de novembro de 2020.