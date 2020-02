O treinado português comandará os destinos da Vinotinto na Copa América e na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, no Catar.

"José Peseiro, novo selecionador nacional da 'vinotinto', substitui a partir de hoje, 4 de fevereiro de 2020, Rafael Dudamel na rota do Mundial2020", partilhou a Federação Venezuelana de Futebol na sua conta de Twitter.

Está agendada uma conferência de imprensa para esta quarta-feira, 5 de fevereiro, onde serão conhecidos mais detalhes da contratação.

Esta será a segunda experiência de Peseiro, de 59 anos, como selecionador, depois de ter comandado a Arábia Saudita, de 2009 a 2011.

José Peseiro deixou o clube ‘leonino’ em novembro de 2018, quando os clube estava no quinto lugar do campeonato, a dois pontos dos líderes FC Porto e Sporting de Braga e um de Benfica e Rio Ave, e na segunda posição do Grupo E da Liga Europa, apenas atrás do Arsenal e em boa posição para se qualificar.