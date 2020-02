"A Venezuela vive hoje o seu melhor momento. Venho com o propósito principal de contribuir para poder estar no Mundial do Qatar de 2022", afirmou o técnico, que falava em Caracas, durante a conferência de imprensa em que foi formalmente apresentado como novo diretor técnico da seleção venezuelana.

Destacando uma equipa com "boas qualidades ofensivas" e "jogadores muito habilidosos", José Peseiro manifestou o desejo de marcar presença no mundial e reforçou ter "uma ideia de jogo (clara)".

O novo diretor técnico da seleção sul-americana revelou que ainda voltará a Portugal, antes de regressar à Venezuela com a sua equipa técnica, na qual contará com um adjunto, um preparador físico, um treinador de guarda-redes e um analista, cujos nomes ainda não foram revelados.

José Peseiro, que disse pretender incluir também venezuelanos na sua equipa técnica, frisou que todos os jogadores "têm as portas abertas" para fazer parte da seleção.