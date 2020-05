De acordo com o clube da Luz, João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos integraram o apronto, trabalhando às ordens do técnico benfiquista.

Na quarta-feira, estes sete elementos tinham sido sujeitos a testes físicos, já depois de terem feito os exames de rastreio à covid-19.

O plantel do Benfica continua a preparar o regresso à competição, sendo que no reinício da I Liga, agendado para 04 de junho, as ‘águias’ vão receber o Tondela.

Na segunda-feira, os ‘encarnados’ fizeram os primeiros treinos de conjunto, desde a suspensão da competição devido à pandemia, depois de terem regressado ao trabalho no início de maio, mas com sessões individualizadas e com o plantel então dividido em quatro grupos.

Com 25 jornadas disputadas na I Liga, o FC Porto comanda a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica, e 14 que o Sporting de Braga, terceiro classificado.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.