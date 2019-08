Em Tóquio, no mesmo palco que vai receber os Jogos Olímpicos, no próximo ano (Budokan), estarão nove homens e nove mulheres pela seleção lusa, com natural destaque para a campeoníssima Telma Monteiro (-57 kg) e o muito experiente Jorge Fonseca (-100 kg), que até foram dispensados do estágio final, em Kaga, a 400 quilómetros da capital nipónica, para desenvolverem trabalho físico específico ainda em Lisboa.

O estágio final foi planeado para ser já no Japão e durante seis dias, para adaptação à mudança de fuso horário - serão menos oito horas que em Lisboa, neste Mundial em que uma seleção ambiciosa e com esperança de medalhas promete fazer boa figura, tendo o apuramento olímpico no horizonte.

Aproveitando em pleno o lote máximo de atletas, Portugal estará representado no setor feminino por Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Wilsa Gomes (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Yahima Ramírez (-78 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg).

Número máximo entre os homens, com Miguel Pisco (-60 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), João Crisóstomo (-66 kg), Sergiu Oleinic (-66 kg), Jorge Fernandes (-73 kg), Nuno Saraiva (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Carlos Luz (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).