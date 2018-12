O treinador alemão Jürgen Klopp foi multado esta terça-feira em oito mil libras (cerca de 8.900 euros) pela Federação Inglesa de Futebol (FA), por comportamento incorreto no jogo em que o Liverpool venceu o Everton (1-0), realizado no domingo.

A multa foi aplicada ao técnico alemão na sequência do inquérito instaurado pela Comissão Disciplinar da FA, na segunda-feira, ao qual Klopp respondeu com o reconhecimento de culpa em relação à conduta durante o dérbi de Liverpool.

Em causa estava o comportamento de Klopp, que viu o Liverpool marcar no último minuto do tempo de compensação, aos 90+6 minutos, e invadiu o terreno do jogo, festejando de forma exuberante o golo com que venceu a equipa treinada pelo português Marco Silva.